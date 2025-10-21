Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Россия готова сотрудничать со всеми странами на основе равноправия

Лавров отметил, что нужно искать партнёров, которые не заражены западной «болезнью».

Источник: Комсомольская правда

Россия готова открыто и искренне сотрудничать со всеми странами, настроенными строить отношения на основе равноправия и взаимного уважения, а не диктата. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы с открытыми объятиями готовы работать со всеми, кто сделает это на принципах равноправия и уважения, а не через навязывание своей воли», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью, записанном для документального проекта, посвящённого 80-летию режиссёра Никиты Михалкова.

При этом Лавров отметил: «Когда нам говорят: “Ну ладно, сюда вас приглашаем”, “здесь флаг поднимать можно, а гимна не будет” — это унизительно. Но я понимаю спортсменов, которые всё равно участвуют и побеждают. Они ведут себя достойно, и в этом нет их вины».

Министр также подчеркнул важность самодостаточности в ключевых сферах: безопасности, технологиях и продовольствии. По его словам, нужно либо быть независимыми, либо искать партнёров, которые не заражены западной «болезнью» — стремлением жить за счёт других и требовать повиновения. Такие союзники, заявил Лавров, существуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отметил, что у России гораздо больше друзей в мире, чем оппонентов.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше