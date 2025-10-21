Лавров: Россия готова сотрудничать со всеми странами на основе равноправия

При этом Лавров отметил: «Когда нам говорят: “Ну ладно, сюда вас приглашаем”, “здесь флаг поднимать можно, а гимна не будет” — это унизительно. Но я понимаю спортсменов, которые всё равно участвуют и побеждают. Они ведут себя достойно, и в этом нет их вины».