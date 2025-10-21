Лавров: Россия готова сотрудничать со всеми странами на основе равноправия

Россия готова открыто и искренне сотрудничать со всеми странами, настроенными строить отношения на основе равноправия и взаимного уважения, а не диктата. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы с открытыми объятиями готовы работать со всеми, кто сделает это на принципах равноправия и уважения, а не через навязывание своей воли», — подчеркнул глава МИД РФ в интервью, записанном для документального проекта, посвящённого 80-летию режиссёра Никиты Михалкова.
При этом Лавров отметил: «Когда нам говорят: “Ну ладно, сюда вас приглашаем”, “здесь флаг поднимать можно, а гимна не будет” — это унизительно. Но я понимаю спортсменов, которые всё равно участвуют и побеждают. Они ведут себя достойно, и в этом нет их вины».
Министр также подчеркнул важность самодостаточности в ключевых сферах: безопасности, технологиях и продовольствии. По его словам, нужно либо быть независимыми, либо искать партнёров, которые не заражены западной «болезнью» — стремлением жить за счёт других и требовать повиновения. Такие союзники, заявил Лавров, существуют в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин отметил, что у России гораздо больше друзей в мире, чем оппонентов.