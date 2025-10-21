Фицо: Словакия и ОАЭ убеждены, что у конфликта в Украине нет военного решения

21 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Руководители Словакии и Объединенных Арабских Эмиратов убеждены, что конфликт в Украине не имеет военного решения. Об этом заявил в видеообращении к согражданам в Facebook премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в ОАЭ, где провел переговоры с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.