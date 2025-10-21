Фицо: Словакия и ОАЭ убеждены, что у конфликта в Украине нет военного решения

21 октября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Руководители Словакии и Объединенных Арабских Эмиратов убеждены, что конфликт в Украине не имеет военного решения. Об этом заявил в видеообращении к согражданам в Facebook премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам визита в ОАЭ, где провел переговоры с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
«Значительная часть нашей встречи была посвящена войне в Украине, которая, как мы убеждены, не имеет военного решения, — сказал Фицо. — Мы возлагаем большие надежды на саммит Трампа и Путина в Будапеште».
Фицо обсудил с президентом ОАЭ широкий круг вопросов, включая перспективы сотрудничества обеих стран в военно-промышленной отрасли. Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, по словам премьера, вскоре может посетить с визитом Словакию. -0-