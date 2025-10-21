Глава МИД Бланар: Словакия готова поддержать 19-й пакет санкций против РФ

Ранее премьер-министр Роберт Фицо подчёркивал, что Словакия не поддержит введение нового пакета санкций Евросоюза против России без конкретных мер по поддержке местной промышленности и энергетики. Он также отметил, что после завершения конфликта на Украине необходимо восстановление нормальных торговых отношений для обеспечения устойчивого развития экономики.