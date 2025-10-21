В Ростовской области частично разрушена стена высотного дома в результате атаки ВСУ

В Батайске на Западном шоссе частично обрушилась стена верхних этажей многоквартирного дома. Пострадавших нет; из здания эвакуированы 20 человек, решается вопрос об их временном размещении. На место выехал глава Батайска Валентин Кукин. Кроме того, обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской: в зданиях выбиты стекла, люди не пострадали.