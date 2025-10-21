Ричмонд
В Ростовской области частично разрушена стена высотного дома в результате атаки ВСУ

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку по всей территории региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку по всей территории региона. По его словам, БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где на земле обошлось без последствий.

В Батайске на Западном шоссе частично обрушилась стена верхних этажей многоквартирного дома. Пострадавших нет; из здания эвакуированы 20 человек, решается вопрос об их временном размещении. На место выехал глава Батайска Валентин Кукин. Кроме того, обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской: в зданиях выбиты стекла, люди не пострадали.

Отражение атаки продолжается. Юрий Слюсарь призвал жителей сохранять предельную внимательность и следовать рекомендациям экстренных служб.

До этого за три часа уничтожены 14 украинских БПЛА над регионами РФ.

