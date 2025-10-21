В Японии изберут первую в истории женщину-премьера

Главной причиной выхода «Комэйто» из альянса с ЛДП стала череда финансовых скандалов, которые год назад сотрясли ЛДП. Тогда под давлением нынешнего премьера Сигэру Исибы партию покинул ряд тяжеловесов ЛДП, однако Такаити дала понять, что не только вернет многих из них в ряды партии, но и назначит на высокие должности в своей администрации. Объясняя свое решение о выходе из коалиции, руководство «Комэйто» призналось, что больше не в состоянии оправдывать действия ЛДП в глазах собственных избирателей, подчеркнув, что финансовые скандалы либерал-демократов бьют по репутации самой «Комэйто». При этом некоторые члены ЛДП, со своей стороны, позитивно отреагировали на выход «Комэйто» из альянса. Так, бывший премьер-министр Таро Асо и один из ключевых партийных деятелей ЛДП назвал бывшего партнера «раковой опухолью», мешавшей ЛДП реализовывать политический курс.