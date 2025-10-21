Лавров: Запад превратил Украину в «наземный авианосец» для постоянных угроз РФ

Лавров отметил, что в своих разговорах обсуждает как внутренние процессы в России, так и события на Западе, причём между ними существует взаимосвязь — как положительная, так и отрицательная. После распада СССР, по его словам, возникла эйфория вокруг «общечеловеческих ценностей» и идеи отсутствия врагов.