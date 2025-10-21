Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад использует Украину как «наземный авианосец» для создания постоянных угроз безопасности России. Об этом он рассказал в интервью документальному проекту, посвящённому 80-летию режиссёра Никиты Михалкова.
Лавров отметил, что в своих разговорах обсуждает как внутренние процессы в России, так и события на Западе, причём между ними существует взаимосвязь — как положительная, так и отрицательная. После распада СССР, по его словам, возникла эйфория вокруг «общечеловеческих ценностей» и идеи отсутствия врагов.
Однако, когда Россия начала отстаивать свои национальные интересы и защищать права русскоязычных в Крыму, Донбассе и Новороссии, все западные договорённости, в том числе подписанные с участием России, оказались нарушены. Запад, подчеркнул Лавров, продолжил формировать из Украины «анти-Россию» — «наземный авианосец» для постоянного давления на РФ.
Лавров также напомнил о госперевороте на Украине, который противоречил договорённостям о национальном согласии и о Минских соглашениях, которые, по его словам, западная сторона не стремилась выполнять.
По словам главы МИД, когда Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, её внешние связи были использованы Западом исключительно для ограничения развития России — в обмен на доступ к нефти, газу и другим ресурсам отечественная промышленность получала только «простенькие технологии».
Накануне Лавров отметил, что нужно искать партнёров, которые не заражены западной «болезнью».