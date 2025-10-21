Украина хочет исключить русский из перечня защищённых языков

Кроме того, законопроект предусматривает добавление чешского языка и замену еврейского на иврит в перечне, на который распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Авторы инициативы поясняют, что термин «minority languages» был неправильно переведён с русского, и на самом деле речь идёт не о нацменьшинствах, а о языках, на которых говорят малые группы людей.