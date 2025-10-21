В Японии изберут первую в истории женщину-премьера: кто займет пост

До сих пор судьба кресла премьера оставалась неясной из-за недавнего выхода партии «Комэйто» из правящей коалиции. Этот раскол открывал возможности для оппозиции, которая имеет больше мест в парламенте, чем ЛДП, впервые с 2012 года претендовать на власть.