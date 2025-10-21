Ричмонд
В Японии изберут первую в истории женщину-премьера: кто займет пост

Япония впервые в истории может назначить женщину на пост премьер-министра.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты нижней палаты японского парламента на внеочередной сессии, которая откроется 21 октября, проголосуют за кандидатуру нового премьер-министра. Почти наверняка им станет председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити. Это будет исторический момент — впервые в Японии главой правительства станет женщиной.

До сих пор судьба кресла премьера оставалась неясной из-за недавнего выхода партии «Комэйто» из правящей коалиции. Этот раскол открывал возможности для оппозиции, которая имеет больше мест в парламенте, чем ЛДП, впервые с 2012 года претендовать на власть.

Однако ЛДП под руководством Такаити смогла сформировать новый союз с консервативной партией «Общество обновления Японии». Этот альянс гарантирует ей большинство голосов в парламенте, учитывая раздробленность оппозиции. Таким образом, реальных шансов у оппонентов нет.

Уже утром 21 октября, за несколько часов до голосования, правительство действующего премьера Сигэру Исибы подаст в отставку. Исиба занимал пост главы правительства 386 дней.

Недавно в Японии предложили альтернативный подход к выстраиванию отношений с Россией, заявив, что разрыва между странами Токио позволить себе не может.