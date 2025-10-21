Нет никаких альтернатив: Вучич высказался о поставках газа из России

Президент Сербии Александр Вучич в интервью РИА Новости признался, что не видит иных источников газа, кроме российского. Его заявление прозвучало на фоне постепенного ограничения Европейским союзом транзита российского газа.
«Наш газопровод больше не работает в направлении Румынии, поэтому необходимо строить новый интерконнектор — соединительный газопровод», — подчеркнул Вучич.
При этом он отметил, что даже в случае успешной реализации этого проекта Белграду предстоят дополнительные расходы — сумма может увеличиться на 30−40 процентов.
По словам президента, на сегодняшний день потребление газа в Сербии составляет 2,7 миллиарда кубометров в год, однако в будущем стране потребуется уже около 3 миллиардов кубометров.
Ранее сербский лидер заявил, что разочарован планом России по поставкам газа стране. Он сообщил, что предложение Москвы будет действовать только до конца 2025 года. Вучич добавил, что надеялся на более длительный договор по газу.