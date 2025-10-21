В результате атаки дронов на Ростовскую область пострадали мужчина и ребенок

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Батайске. В многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена внешняя стена на верхних этажах. Никто из жильцов не пострадал. Из здания вывели 20 человек, решается вопрос их временного размещения. На место происшествия выехал исполняющий обязанности главы города. Обломки сбитых дронов упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской. Повреждены стекла, однако люди не пострадали. В результате атаки разбиты окна в нескольких домах, повреждены восемь легковых машин и пять торговых павильонов. Сотрудники экстренных служб обследуют территорию.