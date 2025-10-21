Ричмонд
В Госдуме предложили считать криптовалюту совместно нажитым имуществом

С развитием цифровой экономики всё больше россиян рассматривают криптовалюту как способ инвестиций.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает признать криптовалюту совместно нажитым имуществом супругов. Текст документа находится в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что инициатором выступил депутат от «Единой России», член комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко. Законопроект направлен на рассмотрение в правительство и Центральный банк во главе с Эльвирой Набиуллиной.

В сопроводительном письме Михаилу Мишустину отмечается: «Направляю для предоставления заключения правительства РФ проект федерального закона “О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации”».

Помимо правительства, проект направлен в ЦБ для предварительной правовой оценки. Согласно пояснительной записке, предлагается внести поправки в статьи 34 и 36 Семейного кодекса, которые определяют, что цифровая валюта, приобретённая одним из супругов во время брака, будет считаться общим имуществом. При этом валюту, приобретённую до брака или по безвозмездным сделкам во время брака, оставят в собственности конкретного супруга.

Автор законопроекта подчёркивает, что с развитием цифровой экономики всё больше россиян рассматривают криптовалюту как способ инвестиций и накоплений, что требует юридического регулирования её правового статуса в семейных отношениях.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесут законопроект о материальном поощрении супругов, проживших в браке более 30 лет.

