Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2026−2028 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026−2028 годы. Документ, внесённый правительством, предусматривает рост ВВП до 235 трлн рублей и инфляцию не выше 4% в год.

Источник: Life.ru

Все профильные комитеты поддержали проект, сообщил глава бюджетного комитета Андрей Макаров. Министр финансов Антон Силуанов назвал бюджет «сбалансированным и устойчивым» и подчеркнул, что его главные приоритеты — выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны и достижение национальных целей.

По словам Силуанова, выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал будут проиндексированы полностью. Страховые пенсии повысятся с 1 января 2026 года на 7,6%, а прожиточный минимум увеличится до 18 939 рублей. Минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля — это ускорит рост зарплат у работников с небольшими доходами, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительные 2,3 триллиона рублей уже в 2026 году. Антон Силуанов сообщил, что эти средства позволят полностью профинансировать социальные обязательства и индексации выплат. По словам министра, поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с начала 2026 года и значительно укрепят доходную часть бюджета.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

