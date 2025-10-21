Комитет Госдумы поддержал проект бюджета на 2026−2028 годы

Ранее Life.ru писал, что налоговые изменения принесут бюджету дополнительные 2,3 триллиона рублей уже в 2026 году. Антон Силуанов сообщил, что эти средства позволят полностью профинансировать социальные обязательства и индексации выплат. По словам министра, поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с начала 2026 года и значительно укрепят доходную часть бюджета.