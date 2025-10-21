Ричмонд
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Спецслужбы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Источник: © РИА Новости

«Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение», — написал эксперт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к проведению саммита лидеров России и США и назвал это великой новостью для сторонников мира.

На прошлой неделе Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу глав государств, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.

