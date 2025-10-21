Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: Захарова назвала слова Каллас о встрече Путина и Трампа «неумными»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «очередными неумными словами».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «очередными неумными словами».

Комментируя слова Каллас, дипломат охарактеризовала их как «обрывочные мысли», отметив, что «умного в них ничего не находит».

Захарова также выразила мнение, что Каллас «никогда не была выдающимся дипломатом», и задалась вопросом, кто мог поручить ей делать подобные заявления, передает Известия.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала новость о возможном визите Путина в Будапешт на встречу с Трампом «не очень приятной».

Испанская газета El País со ссылкой на анонимные источники в ЕС сообщила, что предстоящую встречу лидеров РФ и США считают «политическим кошмаром» для Евросоюза. Авторы материала отмечают, что проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой» и ставит других лидеров ЕС, высшее руководство сообщества и НАТО в неловкое и постыдное положение.

По итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше