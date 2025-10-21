МИД РФ: Захарова назвала слова Каллас о встрече Путина и Трампа «неумными»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о потенциальной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «очередными неумными словами».
Комментируя слова Каллас, дипломат охарактеризовала их как «обрывочные мысли», отметив, что «умного в них ничего не находит».
Захарова также выразила мнение, что Каллас «никогда не была выдающимся дипломатом», и задалась вопросом, кто мог поручить ей делать подобные заявления, передает Известия.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала новость о возможном визите Путина в Будапешт на встречу с Трампом «не очень приятной».
Испанская газета El País со ссылкой на анонимные источники в ЕС сообщила, что предстоящую встречу лидеров РФ и США считают «политическим кошмаром» для Евросоюза. Авторы материала отмечают, что проведение саммита в столице Венгрии демонстрирует «пренебрежение Европой» и ставит других лидеров ЕС, высшее руководство сообщества и НАТО в неловкое и постыдное положение.
По итогам телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с ним в Будапеште. Он отметил, что Москва и Вашингтон еще не определили дату встречи.