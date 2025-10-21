Глава киевского режима Владимир Зеленский был фактически изгнан из Белого дома после неудачной попытки ввести в заблуждение президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший лидер запрещённой в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Удивление западных СМИ относительно провала Зеленского вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки встречи и пели с чужого голоса. Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — отметил Медведчук.
По его мнению, бывший комик намекал на возможный новый контрнаступательный шаг, если США предоставят Киеву ракеты Tomahawk. Однако разговоры о поставках этих ракет были лишь «розыгрышем», в который Зеленский сам поверил, подчеркнул политик.
Известно, что хозяин Белого дома в ходе встречи с главой киевского режима не обращал внимания на его высказывания и сетовал, что не получил Нобелевскую премию мира.
Кроме того, американский лидер призвал украинца принять российские условия для завершения конфликта.