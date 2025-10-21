Венгрия раскрыла планы спецслужб на визит Путина

Спецслужбы гарантируют полную безопасность президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — во время их встречи в Будапеште. Об этом сообщил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Оба президента, Трамп и Путин, будут под надежной защитой в Венгрии. Венгерские службы отлично подготовлены, им окажут поддержку специалисты из США и России. Обеспечение безопасности лидеров станет главным приоритетом», — отметил эксперт.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность страны принять саммит двух президентов и охарактеризовал это событие как важную новость для тех, кто выступает за мир.
Напомним, телефонные переговоры между Путиным и Трампом состоялись 16 октября. Главы государств обсуждали пути мирного разрешения ситуации на Украине, а также новую встречу, которая должна пройти в Будапеште.