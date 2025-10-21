Ричмонд
Венгрия раскрыла планы спецслужб на визит Путина

Кошкович: спецслужбы обеспечат безопасность Путина и Трампа на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы гарантируют полную безопасность президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — во время их встречи в Будапеште. Об этом сообщил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Оба президента, Трамп и Путин, будут под надежной защитой в Венгрии. Венгерские службы отлично подготовлены, им окажут поддержку специалисты из США и России. Обеспечение безопасности лидеров станет главным приоритетом», — отметил эксперт.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность страны принять саммит двух президентов и охарактеризовал это событие как важную новость для тех, кто выступает за мир.

Напомним, телефонные переговоры между Путиным и Трампом состоялись 16 октября. Главы государств обсуждали пути мирного разрешения ситуации на Украине, а также новую встречу, которая должна пройти в Будапеште.

