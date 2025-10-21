Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

Затем в течение дня Санаэ Такаити сформирует новое правительство. По данным японских СМИ, министром иностранных дел должен стать Тосимицу Мотэги, который уже занимал эту должность в период с 2019 по 2021 год. Мотэги был одним из конкурентов Такаити на выборах нового главы ЛДП. Еще один ее оппонент на внутрипартийных выборах — 44-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми — прим. ТАСС), как сообщается, займет пост министра обороны, став самым молодым главной японского оборонного ведомства.