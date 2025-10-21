Нарышкин: В ЕС не знают, где взять мобилизованных для украинского конфликта

Нарышкин также отметил, что столицы Западной Европы — Брюссель, Париж и Берлин — сомневаются в том, что США в случае войны с Россией действительно подключатся к конфликту в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. Без веры в поддержку Вашингтона, подчеркнул он, надежды на стратегическое превосходство над Россией «иллюзорны», как признают в Европейской внешнеполитической службе.