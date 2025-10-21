Ричмонд
Нарышкин: В ЕС не знают, где взять мобилизованных для украинского конфликта

Нарышкин отметил, что союзники по НАТО активно готовятся к возможному конфликту с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны НАТО пока не могут определить, где найти достаточное количество мобилизованных с нужными физическими и морально-психологическими качествами для конфликта с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он отметил, что союзники по НАТО готовятся к возможному столкновению с Россией: ускоряют производство вооружений, переводят мобилизационные учения в постоянный режим и активно распространяют информацию о «неизбежной агрессии» Москвы.

«Однако принципиально нерешён остаётся вопрос — откуда взять достаточное количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями», — подчеркнул Нарышкин, с выступлением которого ознакомилось РИА Новости.

Нарышкин также отметил, что столицы Западной Европы — Брюссель, Париж и Берлин — сомневаются в том, что США в случае войны с Россией действительно подключатся к конфликту в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. Без веры в поддержку Вашингтона, подчеркнул он, надежды на стратегическое превосходство над Россией «иллюзорны», как признают в Европейской внешнеполитической службе.

Недавно глава службы внешней разведки рассказал о последствиях передачи США Киеву дальнобойных ракет.

