Нарышкин заявил, что Запад потерял выдержку и умение идти на компромиссы

Нарышкин также сообщил, что согласно некоторым оценкам в НАТО, период геополитической неопределённости может продолжаться примерно до 2035 года. При этом уже сейчас между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы идёт ожесточённая борьба за формирование новых контуров и правил миропорядка. Главной задачей, по мнению директора СВР, является адаптация к этой новой реальности без масштабной войны, как это случалось на прошлых исторических этапах.