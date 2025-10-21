Ричмонд
Нарышкин заявил, что Запад потерял выдержку и умение идти на компромиссы

Нарышкин сообщил, что по оценкам НАТО, геополитическая неопределённость продлится до 2035 года.

Источник: Комсомольская правда

Мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

«Поступающая в СВР Россия информация убедительно свидетельствует, что мы находимся в периоде качественной трансформации глобального порядка, — отметил он. — Однополярная западноцентричная система прекратила своё существование, и это отражено во всех закрытых западных прогнозах».

Нарышкин также сообщил, что согласно некоторым оценкам в НАТО, период геополитической неопределённости может продолжаться примерно до 2035 года. При этом уже сейчас между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы идёт ожесточённая борьба за формирование новых контуров и правил миропорядка. Главной задачей, по мнению директора СВР, является адаптация к этой новой реальности без масштабной войны, как это случалось на прошлых исторических этапах.

«Это очень сложная задача, требующая от всех игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы, — подчеркнул он. — К счастью, эти качества сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе».

Ранее Нарышкин отметил, что ряд западных стран пытаются спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. Он подчеркнул, что глобальная «партия войны» в Европе не хочет установления прочного и справедливого мира на континенте.

