Глава Крымского района Сергей Лесь ушел в отставку на фоне обвинений в хищении

Глава Крымского района Краснодарского края покинул свой пост в связи с обвинениями в хищении. Решение об отставке Сергея Леся было утверждено депутатским корпусом муниципального совета. В ближайшие десять дней губернатор Кубани должен определить временно исполняющего обязанности руководителя района.
«20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Лесь об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.
Напомним, что 12 октября стало известно о задержании Леся. Бывшего чиновника обвиняют в совершении хищения земельных участков, принадлежащих государству, в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлится до конца ноября.
Ранее экс-глава муниципалитета пытался обжаловать решение суда о своем аресте.