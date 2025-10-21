Глава Крымского района Сергей Лесь ушел в отставку на фоне обвинений в хищении

Глава Крымского района Краснодарского края покинул свой пост в связи с обвинениями в хищении. Решение об отставке Сергея Леся было утверждено депутатским корпусом муниципального совета. В ближайшие десять дней губернатор Кубани должен определить временно исполняющего обязанности руководителя района.