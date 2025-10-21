Ричмонд
Глава Крымского района Сергей Лесь ушел в отставку на фоне обвинений в хищении

Сергей Лесь покинул пост главы Крымского района из-за уголовного дела.

Источник: t.me/smiKrymsknline

Глава Крымского района Краснодарского края покинул свой пост в связи с обвинениями в хищении. Решение об отставке Сергея Леся было утверждено депутатским корпусом муниципального совета. В ближайшие десять дней губернатор Кубани должен определить временно исполняющего обязанности руководителя района.

«20 октября в Совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Лесь об отставке по собственному желанию. Депутаты Совета приняли решение принять отставку главы по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.

Напомним, что 12 октября стало известно о задержании Леся. Бывшего чиновника обвиняют в совершении хищения земельных участков, принадлежащих государству, в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлится до конца ноября.

Ранее экс-глава муниципалитета пытался обжаловать решение суда о своем аресте.