Сенат США в 11-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон охарактеризовал ситуацию как третью по продолжительности приостановку работы правительства в истории страны, отметив, что это уже самая длительная полная остановка деятельности федеральных ведомств.
Кризис приобретает масштабный экономический характер — по данным Министерства финансов, ежедневные потери экономики составляют около 15 миллиардов долларов. Отмечается, что несмотря на устойчивый поток инвестиций в американскую экономику, приостановка работы федеральных ведомств стала серьёзным тормозом для развития.
