Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российского газа курсом на саморазрушение

В ГД отметили, что Совет Европы фактически подрезал собственную экономику.

Источник: Комсомольская правда

Отказ Евросоюза от импорта российского газа — это путь к саморазрушению экономик европейских стран. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Он отметил, что Совет Европы фактически подрезал собственную экономику, выбрав курс на разрушение, и подчеркнул, что в ЕС хотят изолироваться от России. Белик предположил, что через несколько лет последствия такого решения станут очевидны, особенно в условиях холодов, когда дома может покрыть иней.

По его словам, несмотря на заявления европейских политиков, страны ЕС остаются глубоко зависимыми от российского газа.

«Сегодня экономика ЕС и Совет ЕС — как лебедь и щука, тянут в разные стороны. Европейцы сами плетут верёвку, на которой в итоге могут повесить свою экономику», — резюмировал депутат.

Напомним, 20 октября Совет Евросоюза одобрил поэтапный отказ от закупок российского газа с 1 января 2026 года, опираясь на предложение Европейской комиссии. При этом сохранён переходный период для действующих контрактов до 1 января 2028 года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше