Он отметил, что Совет Европы фактически подрезал собственную экономику, выбрав курс на разрушение, и подчеркнул, что в ЕС хотят изолироваться от России. Белик предположил, что через несколько лет последствия такого решения станут очевидны, особенно в условиях холодов, когда дома может покрыть иней.