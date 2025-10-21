Он отметил, что Совет Европы фактически подрезал собственную экономику, выбрав курс на разрушение, и подчеркнул, что в ЕС хотят изолироваться от России. Белик предположил, что через несколько лет последствия такого решения станут очевидны, особенно в условиях холодов, когда дома может покрыть иней.
По его словам, несмотря на заявления европейских политиков, страны ЕС остаются глубоко зависимыми от российского газа.
«Сегодня экономика ЕС и Совет ЕС — как лебедь и щука, тянут в разные стороны. Европейцы сами плетут верёвку, на которой в итоге могут повесить свою экономику», — резюмировал депутат.
Напомним, 20 октября Совет Евросоюза одобрил поэтапный отказ от закупок российского газа с 1 января 2026 года, опираясь на предложение Европейской комиссии. При этом сохранён переходный период для действующих контрактов до 1 января 2028 года.