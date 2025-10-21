Аналитик Кошкович раскрыл, что спецслужбы готовят к визиту Путина в Венгрию

Напомним, ранее Кошкович предупреждал, что европейские страны могут предпринять попытки сорвать саммит России и США в Будапеште. Так он отреагировал на публикацию Владимира Зеленского о том, что о том, что тот после встречи с американским президентом провёл переговоры с руководителями ряда государств Европы, председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО.