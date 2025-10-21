Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик Кошкович раскрыл, что спецслужбы готовят к визиту Путина в Венгрию

Кошкович отметил, что венгерским службам безопасности будут помогать специалисты из РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

Спецслужбы работают над обеспечением полной безопасности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках их встречи, которая пройдёт в Будапеште, сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение», — написал он на своей странице в соцсети Х*.

Напомним, ранее Кошкович предупреждал, что европейские страны могут предпринять попытки сорвать саммит России и США в Будапеште. Так он отреагировал на публикацию Владимира Зеленского о том, что о том, что тот после встречи с американским президентом провёл переговоры с руководителями ряда государств Европы, председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО.

16 октября глава Белого дома после телефонного разговора с Путиным сообщил о достигнутой договоренности провести встречу в столице Венгрии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше