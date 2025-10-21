Аналитик Кошкович раскрыл, что спецслужбы готовят к визиту Путина в Венгрию

Спецслужбы работают над обеспечением полной безопасности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках их встречи, которая пройдёт в Будапеште, сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение», — написал он на своей странице в соцсети Х*.
Напомним, ранее Кошкович предупреждал, что европейские страны могут предпринять попытки сорвать саммит России и США в Будапеште. Так он отреагировал на публикацию Владимира Зеленского о том, что о том, что тот после встречи с американским президентом провёл переговоры с руководителями ряда государств Европы, председателем Еврокомиссии и генсеком НАТО.
16 октября глава Белого дома после телефонного разговора с Путиным сообщил о достигнутой договоренности провести встречу в столице Венгрии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.