«Цены вырастут на 40%»: Вучич рассказал, почему без России Сербия не выживет

Сербия оказалась в энергетическом тупике. Президент страны Александр Вучич признался, что без поставок из России обеспечить страну газом просто невозможно.

По его словам, даже если Белград построит новые соединительные газопроводы с Венгрией и Северной Македонией, это не решит главной проблемы — источника топлива.

«Наш трубопровод больше не работает в сторону Румынии, нужно строить новый интерконнектор. Но даже если всё это сделаем, мы всё равно не знаем, откуда взять столько газа, если не российского», — заявил Вучич в эфире агентства Танюг.

Сербский лидер подчеркнул, что на природном газе работают теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде, от которых напрямую зависит экономика, промышленность и инвестиции в стране.

«Даже если удастся найти альтернативу, цена будет выше на 30−40 процентов», — добавил президент, пообещав гражданам, что власти продолжат искать пути разрешения кризиса.

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград поставила Сербии условие для вступления в ЕС — присоединиться к антироссийским санкциям. Она подчеркнула, что Брюссель хочет «рассчитывать на Сербию как на надёжного партнёра». В ответ Вучич заявил, что путь в Евросоюз остаётся приоритетом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

