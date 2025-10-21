Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе»

Европейская комиссия (ЕК) больше месяца не отвечала на просьбу Венгрии о помощи после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Когда разбомбили нефтепровод “Дружба”, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Европейской комиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней (!), чтобы ответить. Вот на такую поддержку мы можем рассчитывать», — написал он в соцсети Х.
Ранее венгерский министр заявил, что удары по трубопроводу «Дружба» — это фактически атаки на суверенитет Венгрии.
По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.
Венгрия неоднократно обвиняла Украину в ударах по «Дружбе». Два удара в августе привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок нефти на пять дней.
Ранее в октябре, находясь в Москве на форуме, Сийярто выступил с критикой предложения Еврокомиссии о полном запрете закупок энергоресурсов у России странами ЕС. Дипломат заявил о своем намерении противодействовать реализации этого плана.
После этого представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визит главы МИД Венгрии в российскую столицу — «неправильный сигнал», Венгрии стоит уважать политику и позицию Брюсселя.