Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто упрекнул ЕС в игнорировании удара ВСУ по «Дружбе»

Еврокомиссия ответила Венгрии на просьбу о помощи после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» только через 49 дней. Петер Сийярто назвал это показателем уровня поддержки ЕС.

Источник: Reuters

Европейская комиссия (ЕК) больше месяца не отвечала на просьбу Венгрии о помощи после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Когда разбомбили нефтепровод “Дружба”, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Европейской комиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней (!), чтобы ответить. Вот на такую поддержку мы можем рассчитывать», — написал он в соцсети Х.

Ранее венгерский министр заявил, что удары по трубопроводу «Дружба» — это фактически атаки на суверенитет Венгрии.

По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.

Венгрия неоднократно обвиняла Украину в ударах по «Дружбе». Два удара в августе привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. По словам Сийярто, атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок нефти на пять дней.

Ранее в октябре, находясь в Москве на форуме, Сийярто выступил с критикой предложения Еврокомиссии о полном запрете закупок энергоресурсов у России странами ЕС. Дипломат заявил о своем намерении противодействовать реализации этого плана.

После этого представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что визит главы МИД Венгрии в российскую столицу — «неправильный сигнал», Венгрии стоит уважать политику и позицию Брюсселя.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше