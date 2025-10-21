Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что европейские политические силы, которых он обозначил как «макроны», «мерцы» и «калласы», предлагают европейским народам лишь русофобию и ускоренную подготовку к возможному военному конфликту с Россией.
Выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде, он отметил, что Европа, привыкшая после Второй мировой войны жить под американской оккупацией, не в состоянии адаптироваться к новым международным реалиям. В европейских МИДах, по его словам, царит пессимизм из-за отсутствия долгосрочных решений по обеспечению безопасности на континенте.
Нарышкин подчеркнул, что в Европе обвиняют США в том, что вместо восстановления статус-кво они якобы усилили позиции «ревизионистов», пытаясь менять мировую политику в своих национальных интересах. По мнению Нарышкина, это преступление против либеральной демократии.
«Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса “макроны” и “мерцы”, не говоря уже о всяких “калласах”, — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооружённый конфликт с Россией», — отметил глава СВР.
Накануне Нарышкин также поделился, что европейские страны НАТО пока не могут определить, где найти достаточное количество мобилизованных с нужными физическими и морально-психологическими качествами для конфликта с Россией.