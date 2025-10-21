«Макроны» готовы предложить Европе только русофобию: Нарышкин раскрыл планы НАТО

Выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде, он отметил, что Европа, привыкшая после Второй мировой войны жить под американской оккупацией, не в состоянии адаптироваться к новым международным реалиям. В европейских МИДах, по его словам, царит пессимизм из-за отсутствия долгосрочных решений по обеспечению безопасности на континенте.