Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку

21 октября в японском парламенте пройдут выборы нового премьер-министра.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку, сообщило агентство Kyodo.

Такой шаг связан с выборами нового главы кабмина, которые должны пройти 21 октября в японском парламенте. Предполагается, что новым премьер-министром станет бывший министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити.

В этом случае она будет первой женщиной, которая возглавит правительство указанной страны.

Напомним, Сигэру Исиба начал работу на посту премьер-министра в октябре 2024 года. В этой должности он сменил Фумио Кисиду. В начале октября 2025 года новым руководителем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) избрали Санаэ Такаити.