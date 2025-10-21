Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку

Напомним, Сигэру Исиба начал работу на посту премьер-министра в октябре 2024 года. В этой должности он сменил Фумио Кисиду. В начале октября 2025 года новым руководителем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) избрали Санаэ Такаити.