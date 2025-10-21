Правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку, сообщило агентство Kyodo.
Такой шаг связан с выборами нового главы кабмина, которые должны пройти 21 октября в японском парламенте. Предполагается, что новым премьер-министром станет бывший министр экономической безопасности Японии Санаэ Такаити.
В этом случае она будет первой женщиной, которая возглавит правительство указанной страны.
Напомним, Сигэру Исиба начал работу на посту премьер-министра в октябре 2024 года. В этой должности он сменил Фумио Кисиду. В начале октября 2025 года новым руководителем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) избрали Санаэ Такаити.