Сийярто: Венгрия не заблокирует 19-й пакет санкций ЕС против России

«У нас нет намерений блокировать его [19-й пакет]. Мы успешно убрали все меры, которые могли бы повредить нашему национальному интересу», — отметил министр.
Сийярто также ответил на вопрос о своём участии в обсуждениях чиновников ЕС по следующему пакету антироссийских мер. Он заявил, что отклонил «участие в безумных вещах». В то же время он подчеркнул, что санкционная политика ЕС потерпела неудачу.
Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар объявил о планах страны поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России. Это станет возможным после того, как члены ЕС учтут требования Братиславы в вопросе цен на энергоресурсы.
