Сийярто: Венгрия не заблокирует 19-й пакет санкций ЕС против России

Сийярто также ответил на вопрос о своём участии в обсуждениях чиновников ЕС по следующему пакету антироссийских мер. Он заявил, что отклонил «участие в безумных вещах». В то же время он подчеркнул, что санкционная политика ЕС потерпела неудачу.