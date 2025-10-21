Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

Министр финансов США Скотт Бессент обратился к коллегам из Великобритании, Германии и Канады, а также к еврокомиссару по экономике, с призывом усилить экономическое давление на Россию по линии «Большой семерки» (G7). Вашингтон ожидает, что страны G7 возглавят этот процесс, действуя согласованно.

Источник: Reuters

Бессент подчеркнул, что США рассчитывают на активную роль Европы в наращивании этих мер. Он также допустил введение новых пошлин против Китая, если тот продолжит закупать российскую нефть, но это произойдет только при условии поддержки европейских союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников по НАТО прекратить закупки российской нефти, обещая жесткие антироссийские санкции в случае совместных действий.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше