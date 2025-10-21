Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

Бессент подчеркнул, что США рассчитывают на активную роль Европы в наращивании этих мер. Он также допустил введение новых пошлин против Китая, если тот продолжит закупать российскую нефть, но это произойдет только при условии поддержки европейских союзников.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал европейских союзников по НАТО прекратить закупки российской нефти, обещая жесткие антироссийские санкции в случае совместных действий.
