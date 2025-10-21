Ричмонд
Кнутов: в США могли случайно открыть системы управления гравитацией

Военый эксперт Кнутов предположил, что ученые из США могли случайно открыть систему управления гравитацией, но до конца не понимают, как она действует. Это объясняет, почему Трамп упоминал о секретном оружии, но его никог.

Источник: Аргументы и факты

Системы управления гравитацией американские ученые могли открыть случайно и не до конца понимают, как ими управлять. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, этим объясняется то, что президент США Дональд Трамп уже несколько раз говорил о секретном супероружии, но его ни разу не демонстрировали.

«Американцы сами до конца еще не понимают, что это такое и как этим управлять, поэтому они не демонстрируют это оружие. При этом они широко развивают обычные виды вооружений, вкладывая средства в новые бомбардировщики, атомные подводные лодки “Колумбия” и новую, межконтинентальную баллистическую ракету», — отметил он в беседе с aif.ru.

По словам Кнутова, система антигравитации могла быть создана случайно.

«Они могли создать эту систему случайно, во время каких-то испытаний. Или это вообще артефакт, который им перепал на раскопках древних. Поэтому конкретно раскрывать, что это за супероружие, Трамп не хочет», — объяснил эксперт.

Кнутов считает, что американские ученые, открывшие необычное средство воздействия на окружающую среду, сами до конца не понимают принцип его действия и возможные последствия использования.

«Они разобрались с некоторыми функциями и могут совершить некоторые действия: перемещение в пространстве, воздействие на тяжелые предметы и ряд других необычных вещей, которые мы пока еще относим к разряду фантастики. Но сам механизм этой системы они не понимают и относятся к нему очень аккуратно, опасаясь непредсказуемых последствий. Трамп, во всяком случае, единственный, кто об этом вооружении сказал трижды, Но где-то демонстрировать его возможности они не хотят», — сказал военный эксперт.

Ранее Кнутов объяснил, что Трамп, говоря о секретном оружии, мог намекать на управление гравитацией.

