Кнутов: в США могли случайно открыть системы управления гравитацией

Системы управления гравитацией американские ученые могли открыть случайно и не до конца понимают, как ими управлять. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, этим объясняется то, что президент США Дональд Трамп уже несколько раз говорил о секретном супероружии, но его ни разу не демонстрировали.
«Американцы сами до конца еще не понимают, что это такое и как этим управлять, поэтому они не демонстрируют это оружие. При этом они широко развивают обычные виды вооружений, вкладывая средства в новые бомбардировщики, атомные подводные лодки “Колумбия” и новую, межконтинентальную баллистическую ракету», — отметил он в беседе с aif.ru.
По словам Кнутова, система антигравитации могла быть создана случайно.
«Они могли создать эту систему случайно, во время каких-то испытаний. Или это вообще артефакт, который им перепал на раскопках древних. Поэтому конкретно раскрывать, что это за супероружие, Трамп не хочет», — объяснил эксперт.
Кнутов считает, что американские ученые, открывшие необычное средство воздействия на окружающую среду, сами до конца не понимают принцип его действия и возможные последствия использования.
«Они разобрались с некоторыми функциями и могут совершить некоторые действия: перемещение в пространстве, воздействие на тяжелые предметы и ряд других необычных вещей, которые мы пока еще относим к разряду фантастики. Но сам механизм этой системы они не понимают и относятся к нему очень аккуратно, опасаясь непредсказуемых последствий. Трамп, во всяком случае, единственный, кто об этом вооружении сказал трижды, Но где-то демонстрировать его возможности они не хотят», — сказал военный эксперт.
Ранее Кнутов объяснил, что Трамп, говоря о секретном оружии, мог намекать на управление гравитацией.