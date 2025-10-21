Ранее в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде Нарышкин отметил, что в Европе действует глобальная «партия войны», которая препятствует установлению прочного и справедливого мира на континенте. Он указал, что политика западных государств направлена на продолжение конфликта, а не на поиск равной и неделимой безопасности для всех участников.