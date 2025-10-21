Ричмонд
В МИД РФ оценили заявления Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

Высказывания Каи Каллас, занимающей пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, относительно грядущей встречи российских и американских президентов, были охарактеризованы МИД России как лишённые продуманности и содержательности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с «Известиями» отметила, что слова Каллас производят впечатление обрывочных мыслей, утративших смысловую цельность. Дипломат подчеркнула, что знакома с многочисленными публичными заявлениями Каллас, однако не видит в них глубины или значимых идей.

По мнению Захаровой, нынешний глава европейской дипломатии так и не проявила себя как выдающийся специалист, что вызывает у неё сомнения в самостоятельности подобных суждений.

16 октября 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону детали личной встречи, запланированной на площадке в Будапеште. После этого Каи Каллас выразила неудовольствие по поводу возможного визита российского лидера в Венгрию — государство, входящее в Евросоюз. Как сообщила дипломат, она испытывает негативные эмоции при мысли о присутствии президента России в одной из стран объединённой Европы.

Читайте также: Зеленский раскритиковал Венгрию как место встречи для мирных переговоров.

