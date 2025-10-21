В МИД РФ оценили заявления Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

16 октября 2025 года Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону детали личной встречи, запланированной на площадке в Будапеште. После этого Каи Каллас выразила неудовольствие по поводу возможного визита российского лидера в Венгрию — государство, входящее в Евросоюз. Как сообщила дипломат, она испытывает негативные эмоции при мысли о присутствии президента России в одной из стран объединённой Европы.