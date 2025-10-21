Ричмонд
Guardian: австралийский посол извинился перед президентом Трампом за критику

Между президентом США и послом Австралии произошла словесная перепалка 20 октября.

Источник: Комсомольская правда

Посол Австралии в США Кевин Радд, известный своей критикой в адрес президента Дональда Трампа, принес ему извинения после напряжённого инцидента во время встречи в Белом доме. Как сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, присутствовавшие на мероприятии, Трамп принял эти извинения.

В понедельник, 20 октября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе между американском лидером и Раддом произошла словесная перепалка. Трамп поинтересовался, продолжает ли Радд занимать свою должность. Он также отметил, что «ему не нравится Радд и, вероятно, никогда не понравится». В ответ на это в зале раздался смех.

«Через полчаса после инцидента было слышно, как Радд наклонился через стол и извинился перед президентом — человеком, которого он четыре года назад назвал “деревенским идиотом”», — отмечает издание.

По сведениям австралийских источников Guardian, Трамп ответил Радду: «Всё прощено». Ранее сообщалось, что охрана Трампа усилила меры безопасности из-за опасности покушения во Флориде.

