Guardian: австралийский посол извинился перед президентом Трампом за критику

Посол Австралии в США Кевин Радд, известный своей критикой в адрес президента Дональда Трампа, принес ему извинения после напряжённого инцидента во время встречи в Белом доме. Как сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, присутствовавшие на мероприятии, Трамп принял эти извинения.
В понедельник, 20 октября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе между американском лидером и Раддом произошла словесная перепалка. Трамп поинтересовался, продолжает ли Радд занимать свою должность. Он также отметил, что «ему не нравится Радд и, вероятно, никогда не понравится». В ответ на это в зале раздался смех.
«Через полчаса после инцидента было слышно, как Радд наклонился через стол и извинился перед президентом — человеком, которого он четыре года назад назвал “деревенским идиотом”», — отмечает издание.
По сведениям австралийских источников Guardian, Трамп ответил Радду: «Всё прощено». Ранее сообщалось, что охрана Трампа усилила меры безопасности из-за опасности покушения во Флориде.