Guardian: австралийский посол извинился перед президентом Трампом за критику

В понедельник, 20 октября, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе между американском лидером и Раддом произошла словесная перепалка. Трамп поинтересовался, продолжает ли Радд занимать свою должность. Он также отметил, что «ему не нравится Радд и, вероятно, никогда не понравится». В ответ на это в зале раздался смех.