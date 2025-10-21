Ричмонд
Губернатор Омской области предупредил о фейковом ролике, созданном ИИ

Хоценко призвал омичей проявлять бдительность.

Источник: Соцсети

Губернатор Омской области Виталий Хоценко экстренно обратился к жителям региона в связи с появлением в сети поддельного видео. Ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, распространяет ложную информацию о массовом экспорте топлива из региона.

Глава региона опроверг эти сведения, заверив, что в области нет проблем с поставками горючего. Хоценко призвал омичей проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации, чтобы не поддаваться на провокации.

Ранее мы сообщали, что в мэрии Омска сообщили о собранных благодаря ИИ штрафах.