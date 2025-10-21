Европейские политики в лице «макронов» и «мерцев» предлагают народам Европы лишь русофобию и активную подготовку к вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин.
Нарышкин отметил, что Европа, привыкшая к американскому влиянию после Второй мировой войны, испытывает трудности с адаптацией к меняющейся геополитической обстановке. По его словам, в европейских внешнеполитических ведомствах царят пессимистические настроения из-за отсутствия у Евросоюза и НАТО четких планов по обеспечению безопасности на континенте в долгосрочной перспективе.
Глава СВР также добавил, что в европейских политических кругах растет критика в адрес Вашингтона.
— Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса «макроны» и «мерцы», не говоря уже о всяких «каллас», — это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией, — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности Лондона развернуть военный контингент на Украине в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта.