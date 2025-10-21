Нарышкин: Европа выбирает между русофобией и войной с Россией

Нарышкин отметил, что Европа, привыкшая к американскому влиянию после Второй мировой войны, испытывает трудности с адаптацией к меняющейся геополитической обстановке. По его словам, в европейских внешнеполитических ведомствах царят пессимистические настроения из-за отсутствия у Евросоюза и НАТО четких планов по обеспечению безопасности на континенте в долгосрочной перспективе.