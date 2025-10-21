Ричмонд
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из достигнутого соглашения по перемирию в секторе Газа, посланники Трампа работают над тем, чтобы удержать его от этого шага, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Несколько чиновников Трампа, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в администрации есть опасения, что Нетаньяху может выйти из сделки. По словам чиновников, стратегия (вице президента Джей Ди — ред.) Вэнса, (спецпосланника Стива — ред.) Уиткоффа и (советника Трампа Джареда — ред.) Кушнера теперь заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления на ХАМАС», — пишет издание.

Отмечается, что сейчас Трамп полагает, что лидеры ХАМАС готовы продолжать переговоры, а нападение на израильских солдат в воскресенье было совершено «маргинальным элементом движения».

Армия обороны Израиля ранее в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.

В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.

