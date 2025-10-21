МИД: На Украине задерживают священников УПЦ для формирования «обменного фонда»

В комментарии, который опубликован на сайте МИД РФ, Мелех описал методику работы украинских властей, которая включает изъятие мобильных телефонов у священников с целью поиска любой переписки с российскими гражданами. Даже бытовые сообщения трактуются как «передача информации враждебному государству», что становится основанием для обвинения в шпионаже.