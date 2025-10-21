Выяснилось, что правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку

Ранее в октябре 2024 года ЛДП и её давний союзник «Комэйто» впервые с 2012 года потеряли контроль над нижней палатой японского парламента, а по итогам выборов в верхнюю палату летом 2025 года партия также лишилась большинства. В ответ на изменения в политическом ландшафте ЛДП избрала своим председателем 64-летнюю Санаэ Такаити, известную своим опытом и жёсткой позицией: она выступает за пересмотр пацифистской Конституции Японии и усиление военного потенциала страны.