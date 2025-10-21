Выяснилось, что правительство Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой в полном составе ушло в отставку накануне выборов, которые должны определить нового главу правительства.
Исиба занимал высший государственный пост чуть дольше года, и его уход связан с подготовкой к голосованию в нижней палате парламента, назначенному на 21 октября 2025 года. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В преддверии выборов была достигнута договорённость между Либерально-демократической партией и «Обществом обновления Японии» о формировании новой коалиции, что позволило им получить достаточную поддержку в парламенте для выдвижения своего кандидата. Коалиционное соглашение обеспечило партии необходимое большинство для избрания лидера ЛДП Санаэ Такаити, которая может стать первой женщиной на посту премьер-министра в истории страны.
Ранее в октябре 2024 года ЛДП и её давний союзник «Комэйто» впервые с 2012 года потеряли контроль над нижней палатой японского парламента, а по итогам выборов в верхнюю палату летом 2025 года партия также лишилась большинства. В ответ на изменения в политическом ландшафте ЛДП избрала своим председателем 64-летнюю Санаэ Такаити, известную своим опытом и жёсткой позицией: она выступает за пересмотр пацифистской Конституции Японии и усиление военного потенциала страны.
Читайте также: Претендующая на роль премьер-министра недружественной страны «железная леди» оказалась ближе к цели.