Секрет Трампа: военный эксперт Кнутов раскрыл тайну «супероружия» США

Заявления Дональда Трампа о наличии у США сверхсекретного оружия, о котором «никто не знает», продолжают будоражить мировое сообщество. В то время как официального подтверждения и деталей от Пентагона не поступает, российские эксперты предлагают свое видение ситуации. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью для aif.ru выдвинул сенсационную версию: речь может идти об управлении гравитацией.
«Самое передовое оружие»: что говорит Трамп?
Риторика 47-го президента США о «супероружии» не нова. Еще в сентябре 2020 года, в беседе с журналистом Бобом Вудвордом, Трамп загадочно упоминал о «системе вооружения, которой никогда не было в этой стране». Тогда эксперты предполагали, что он мог иметь в виду ядерную боеголовку малой мощности W76−2, развернутую на подводных лодках.
Октябрь 2025 года ознаменовался новыми громкими заявлениями. На встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе Трамп вновь заявил, что у США есть «самое передовое оружие, о котором многие даже не знают», подчеркивая, что Соединённые Штаты опережают Китай в военных технологиях и в области искусственного интеллекта. Эти высказывания, как и предыдущие, носят общий характер, не раскрывая конкретики, что оставляет простор для аналитики и домыслов.
Антигравитация: версия российского эксперта.
В то время как западные аналитики разводят руками, военный эксперт Юрий Кнутов предложил конкретную и смелую трактовку слов американского лидера. По его мнению, Трамп мог намекать на технологию управления гравитацией.
«Когда Трамп был снова избран президентом, он сказал о том, что в Америке есть какое-то оружие, которого нет ни у одной страны мира. После этого руководитель одного из его департаментов сказал, что это оружие позволяет делать предметы легкими, перемещать их достаточно быстро и описал еще ряд свойств. Кто-то попытался говорить о гиперзвуковом оружии, но именно гиперзвук здесь ни при чем. Думаю, что речь пойдет о гравитационном оружии, системе, которая позволяет управлять гравитацией», — объяснил Кнутов.
Эксперт обратил внимание на физическую природу подобных технологий. «Соответственно, антигравитация позволяет двигаться в воздушном пространстве с огромной скоростью, потому что предмет ничего не весит. Есть еще ряд моментов, которые наталкивают на мысль об антигравитации», — добавил он.
Случайное открытие и страх перед последствиями.
Почему же, если такое оружие существует, его ни разу не продемонстрировали? Кнутов предлагает логичное, хотя и фантастическое на первый взгляд, объяснение. По его мнению, американские ученые могли совершить это открытие случайно и до сих пор не понимают до конца принципов его работы.
«Американцы сами до конца еще не понимают, что это такое и как этим управлять, поэтому они не демонстрируют это оружие. При этом они широко развивают обычные виды вооружений, вкладывая средства в новые бомбардировщики, атомные подводные лодки “Колумбия” и новую межконтинентальную баллистическую ракету», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
Кнутов рассматривает два возможных сценария появления такой технологии. «Они могли создать эту систему случайно, во время каких-то испытаний. Или это вообще артефакт, который им перепал на раскопках древних. Поэтому конкретно раскрывать, что это за супероружие, Трамп не хочет», — объяснил он.
Эта гипотеза объясняет всю осторожность Вашингтона.
«Они разобрались с некоторыми функциями и могут совершить некоторые действия: перемещение в пространстве, воздействие на тяжелые предметы и ряд других необычных вещей, которые мы пока еще относим к разряду фантастики. Но сам механизм этой системы они не понимают и относятся к нему очень аккуратно, опасаясь непредсказуемых последствий. Трамп, во всяком случае, единственный, кто об этом вооружении сказал трижды, Но где-то демонстрировать его возможности они не хотят», — резюмировал военный эксперт.
Выводы: риторика или реальная угроза?
Заявления Трампа о «супер-пупер ракете» и «секретном оружии» прочно вошли в его политический стиль. Часто они трактуются как часть его манеры хвастаться военным потенциалом США без раскрытия деталей. Однако настойчивость, с которой он возвращается к этой теме, заставляет задуматься, не стоит ли за этим нечто большее, чем просто бравада.
Версия Юрия Кнутова, хоть и звучит как фантастика, предлагает системное объяснение и загадочным свойствам оружия, и нежеланию США его демонстрировать. Пока Пентагон хранит молчание, а Трамп ограничивается намеками, мир остается в неведении: являются ли эти заявления элементом информационной войны и политического позиционирования, или мы стоим на пороге новой, революционной военной технологии, способной изменить глобальный баланс сил.