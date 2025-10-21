Сенат США в очередной раз не принял законопроект о финансах для правительства

Попытка очередного утверждения государственного бюджета Соединённых Штатов Америки на рассмотрении сената оказалась безрезультатной. Пресс-служба Республиканской партии через социальные сети проинформировала, что препятствием для одобрения законопроекта стало отсутствие компромиссной позиции у демократов.
Республиканское сообщество возлагает ответственность за срыв голосования на оппонентов, указывая, что демократами была в одиннадцатый раз заблокирована работа госструктур во имя предоставления медицинского страхования лицам без законного статуса. В ходе голосования документ не набрал установленного минимального порога в 60 голосов, оставшись без необходимой поддержки.
В начале октября в американских государственных ведомствах произошло временное прекращение деятельности по причине неспособности сенаторов достичь единого решения относительно распределения бюджетных средств. Противоречия в подходе к финансированию здравоохранения вновь стали камнем преткновения для обеих партий, что вылилось в так называемый шатдаун — двадцать второй подобный случай в американской истории, а также четвёртый при администрации Дональда Трампа.
По словам Кевина Хассета, возглавляющего Национальный экономический совет, затяжная блокировка работы правительственного аппарата способна обернуться недельными потерями для экономики страны на уровне порядка пятнадцати миллиардов долларов.
