В Госдуме рассказали о налоговых вычетах на проценты по ипотеке в 2025 году

Налоговый вычет позволяет вернуть 13% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

Источник: Комсомольская правда

Налоговый вычет за проценты по ипотеке в 2025 году стало проще оформить через личный кабинет на сайте ФНС — теперь заявление можно подать за три предшествующих года. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин («Единая Россия»).

Он объяснил, что налоговый вычет позволяет вернуть 13% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту, но не более с суммы в 3 миллиона рублей — максимум 390 тысяч рублей. Кроме того, можно получить 13% с расходов на покупку или строительство жилья — до 2 миллионов рублей, то есть до 260 тысяч рублей. Сам порядок получения вычета в 2025 году не изменился, однако оформление документов через личный кабинет ФНС стало более удобным.

Уточняется, что подать заявление можно после регистрации права собственности или подписания акта приема-передачи при покупке новостройки. Для оформления нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и приложить справку из банка об уплаченных процентах. Проверка документов занимает до 3 месяцев, после чего средства переводятся на указанный счет в течение месяца.

Тех, кто не хочет ждать окончания налогового периода, можно оформить вычет через работодателя. Для этого нужно получить уведомление из налоговой и перестать платить НДФЛ с зарплаты до тех пор, пока не достигнут общий лимит возврата — 650 тысяч рублей по двум видам вычетов.

Недавно в Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке и ввести новые выплаты при рождении детей.

