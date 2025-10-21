Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о военных приготовлениях европейских членов НАТО. Выступая на заседании Совета безопасности стран СНГ, он заявил, что альянс активно готовится к конфликту с Российской Федерацией. По словам Нарышкина, перед НАТО поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые ресурсы для своих сил реагирования.
Глава СВР также отметил усиление пропагандисткой работы в европейских государствах. Он сказал, что эта кампания нацелена на убеждение населения в неизбежности военного столкновения с Россией. Нарышкин подчеркнул, что так называемая «партия войны» в Европе не заинтересована в установлении мирного диалога и стабильности на континенте.
«Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», — передает его слова РИА Новости.
Кроме того, Нарышкин прокомментировал общую ситуацию в Европе. Он заявил, что европейские страны, привыкшие после Второй мировой войны жить под американским влиянием, не способны адаптироваться к изменившейся международной обстановке. Глава разведки добавил, что текущие европейские лидеры предлагают лишь один путь — ускоренную подготовку к прямому противостоянию с Россией.
«Макроны, мерцы и калласы могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с Россией», — заключил глава СВР.
Прежде глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не собирается нападать на Европу или НАТО. Подобных планов никогда не было и нет. Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом. В частности, предлагала странам-членам НАТО уважать собственные обязательства и договориться о гарантиях безопасности.
Помимо прочего президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.