В Европе блокируют путь к миру: Нарышкин предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

Глава СВР также отметил усиление пропагандисткой работы в европейских государствах. Он сказал, что эта кампания нацелена на убеждение населения в неизбежности военного столкновения с Россией. Нарышкин подчеркнул, что так называемая «партия войны» в Европе не заинтересована в установлении мирного диалога и стабильности на континенте.