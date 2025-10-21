Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе блокируют путь к миру: Нарышкин предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

Нарышкин прокомментировал подготовку «макронов» и «мерцев» к войне с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о военных приготовлениях европейских членов НАТО. Выступая на заседании Совета безопасности стран СНГ, он заявил, что альянс активно готовится к конфликту с Российской Федерацией. По словам Нарышкина, перед НАТО поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые ресурсы для своих сил реагирования.

Глава СВР также отметил усиление пропагандисткой работы в европейских государствах. Он сказал, что эта кампания нацелена на убеждение населения в неизбежности военного столкновения с Россией. Нарышкин подчеркнул, что так называемая «партия войны» в Европе не заинтересована в установлении мирного диалога и стабильности на континенте.

«Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», — передает его слова РИА Новости.

Кроме того, Нарышкин прокомментировал общую ситуацию в Европе. Он заявил, что европейские страны, привыкшие после Второй мировой войны жить под американским влиянием, не способны адаптироваться к изменившейся международной обстановке. Глава разведки добавил, что текущие европейские лидеры предлагают лишь один путь — ускоренную подготовку к прямому противостоянию с Россией.

«Макроны, мерцы и калласы могут предложить Европе лишь русофобию и подготовку к войне с Россией», — заключил глава СВР.

Прежде глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия не собирается нападать на Европу или НАТО. Подобных планов никогда не было и нет. Дипломат подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась установить контакт с Североатлантическим альянсом. В частности, предлагала странам-членам НАТО уважать собственные обязательства и договориться о гарантиях безопасности.

Помимо прочего президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности.

Узнать больше по теме
Сергей Нарышкин: биография, фото и личная жизнь государственного деятеля
Опытный экономист, государственный деятель, ученый и директор Службы внешней разведки. Биография Сергея Нарышкина поможет узнать главное о жизни политической фигуры, часто остающейся в тени, но оказывающей влияние на события мирового масштаба.
Читать дальше