NYT: США опасаются, что Нетаньяху может выйти из соглашения по сектору Газа

Власти США опасаются, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может выйти из соглашения по урегулированию в секторе Газа, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники со ссылкой на чиновников из Белого дома.
Отмечается, что окружение американского лидера Дональда Трампа пытается удержать главу израильского правительства от этого шага.
«Стратегия Вэнса, Уиткоффа и Кушнера теперь заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления полномасштабного наступления на ХАМАС», — пишет издание.
По информации источников, Трамп ждёт от этой организации продолжения переговоров. При этом он рассматривает как совершено «маргинальный элемент» атаку на израильских военных, якобы совершённую палестинским движением 19 октября.
Напомним, ранее в ХАМАС заявили, что организация не связана со столкновениями на юге Газы. Представители движения уточнили, что этот район контролируется Израилем, и у них нет связи с бойцами, которые находятся там с марта. Дональд Трамп также рассказал, что руководство ХАМАС не давало приказов на обстрел израильских военных.