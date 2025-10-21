NYT: США опасаются, что Нетаньяху может выйти из соглашения по сектору Газа

Напомним, ранее в ХАМАС заявили, что организация не связана со столкновениями на юге Газы. Представители движения уточнили, что этот район контролируется Израилем, и у них нет связи с бойцами, которые находятся там с марта. Дональд Трамп также рассказал, что руководство ХАМАС не давало приказов на обстрел израильских военных.