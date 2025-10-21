Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. Во время пресс-конференции по итогам встречи с австралийским премьер-министром он сообщил, что многие могут заплатить большую цену при провале переговоров. Трамп отметил свои активные усилия по достижению сделки, но не уточнил, кто именно понесет убытки в такой ситуации.
«Мы пытаемся заключить сделку. Если она будет достигнута, это будет здорово. Если же нет, многим придется заплатить большую цену», — сказал он.
Трамп также констатировал, что Россия контролирует значительную часть территории Донбасса. Он выразил надежду на завершение конфликта без необходимости передачи украинской стороне крылатых ракет Tomahawk.
По данным газеты Financial Times, на встрече с нелегитимным украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп призвал Киев согласиться на условия России. Издание сообщило, что переговоры в Белом доме проходили в напряженной обстановке. Американский лидер указал на военные неудачи Украины и настоятельно рекомендовал немедленно заключить мирное соглашение.
Общение политиков неоднократно перерастало в перепалку, в ходе которой американский президент активно ругался. В кульминационный момент встречи Трамп демонстративно сбросил со стола карты, на которых была обозначена линия боевых действий.
Изначально главарь киевского режима был нацелен обсуждать поставки дальнобойных ракет Украине. А также выпросить у главы Белого дома разрешение наносить удары вглубь России. Но вместо этого был неприятно удивлен сменой риторики Трампа относительно украинского конфликта. Он пытался ухватиться за соломинку и предлагал Трампу поставки дронов, а затем начал выставлять условия главному союзнику.
Таким образом встреча Зеленского в Белом доме обернулась полнейшим провалом. Настолько, что украинский политик вышел из американской администрации совершенно растерянным. И планировал найти утешение у европейцев.
Однако позже Зеленский внезапно заявил о приближении к окончанию конфликта с Россией. Он заявил, мол, сейчас в мире «формируется запрос» на урегулирование конфликта. Поэтому окончание конфликта стало ближе.