Трамп сделал громкое заявление о конфликте на Украине: названа реальная цена срыва мирных переговоров

Американский лидер Дональд Трамп заявил о возможных серьезных последствиях в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать. Во время пресс-конференции по итогам встречи с австралийским премьер-министром он сообщил, что многие могут заплатить большую цену при провале переговоров. Трамп отметил свои активные усилия по достижению сделки, но не уточнил, кто именно понесет убытки в такой ситуации.