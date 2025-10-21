Руководитель СВР отметил, что у стран альянса нет долгосрочной стратегии безопасности, а единственным инструментом, на который они делают ставку, остаётся русофобия и зомбирование населения. При этом он подчеркнул, что в отличие от Запада Восток по-прежнему сохраняет выдержку и готовность к диалогу, передаёт РИА «Новости».