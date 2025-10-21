Венгрия отказалась блокировать новый пакет санкций против России: Сийярто объяснил позицию Будапешта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет препятствовать принятию 19 пакета санкций Европейского союза против России. Он пояснил, что венгерская сторона добилась исключения из документа всех мер, которые могли бы нанести ущерб ее национальным интересам. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Euractiv.