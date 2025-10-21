Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не будет препятствовать принятию 19 пакета санкций Европейского союза против России. Он пояснил, что венгерская сторона добилась исключения из документа всех мер, которые могли бы нанести ущерб ее национальным интересам. Такое заявление политик сделал в интервью изданию Euractiv.
«У нас нет… плана заблокировать его. Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса», — указал он.
Отвечая на вопрос о своем участии в обсуждении будущих ограничительных мер, Сийярто подчеркнул, что не намерен вносить вклад в то, что он назвал безумием. Глава венгерского МИДа констатировал, что санкционная политика Евросоюза в отношении России полностью провалилась.
Ранее российские официальные лица неоднократно заявляли о способности страны выдержать санкционное давление, инициированное Западом несколько лет назад. При этом внутри самих западных государств также звучали оценки о низкой эффективности антироссийских ограничений.
Президент России Владимир Путин в своих выступлениях отмечал, что политика сдерживания и ослабления РФ является долгосрочной стратегией Запада. Он констатировал, что санкции нанесли серьезный удар по глобальной экономике.
По словам российского лидера, чем больше санкции Запад вводит против РФ, тем хуже становится для тех, кто их применяет. Он указал на упадок экономик некогда «локомотивов» Европы Франции и Германии.
Антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По словам президента, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия невосприимчива к ограничениям ЕС, как это показали предыдущие 18 пакетов санкций.
Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказывать давление на страну посредством санкций не приведут к успеху и в первую очередь принесут ущерб самим инициаторам этих мер.