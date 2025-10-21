Белый дом: Ожидавшаяся на неделе встреча Лаврова и Рубио «пока отложена»

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и сенатора США Марко Рубио, которая должна была пройти на этой неделе, отложена. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Отмечается, что пока неизвестно, почему переговоры перенесли. Один из источников отметил, что у Лаврова и Рубио возникли разногласия в ожиданиях относительно возможного завершения украинского конфликта.
При этом собеседники телеканала не исключили, что Рубио и Лавров могут провести телефонный разговор в ближайшие дни, чтобы обсудить подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявлял, что глава МИД РФ и глава Госдепартамента США начнут прорабатывать вопросы организации встречи президентов России и США в Венгрии.
17 октября президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский хотят урегулировать конфликт на Украине. Он отметил, что процесс завершения кризиса идет «достаточно хорошо». Глава Белого дома подчеркнул, что он может убедить российского лидера добиться завершения конфликта. При этом он отметил, что удары вглубь территории России являются эскалацией боевых действий.