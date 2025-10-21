Западные страны не смогут помешать визиту Путина в Венгрию: пилот раскрыл особый статус самолёта российского лидера

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что никакое иностранное государство не имеет права запретить пролёт воздушного судна с президентом России Владимиром Путиным на борту. В беседе с Regnum эксперт пояснил, что ограничения и санкции не распространяются на специальный самолёт главы государства.
Сытник также подчеркнул, что безопасность подобных полётов обеспечивается комплексно. Он сообщил, что перемещение воздушного судна постоянно контролируется многочисленными российскими системами наблюдения. При этом вооружённые силы страны всегда приводятся в состояние повышенной боевой готовности.
«Ничего страшного в этом полёте нет. Единственное — нужно определить страны, которые лояльны. Которые, может быть, не большие наши друзья, но и не враги», — заключил эксперт.
Прежде заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии контактов с рядом стран по вопросу пролета российских правительственных самолетов. Комментируя подготовку к возможному саммиту Россия-США в Венгрии, дипломат отметил, что еще рано вести переговоры.