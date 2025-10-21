Ричмонд
CNN: встреча Лаврова и Рубио пока отложена

Ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио «пока отложена», сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Источник: РИА "Новости"

Что стало причиной, не уточняется. По словам источника канала, у Лаврова и Рубио «разные ожидания» относительно возможного завершения военного конфликта на Украине. Из-за отсрочки их переговоров «надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть», отмечает CNN.

16 октября президенты двух стран провели телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но было согласовано место — Будапешт. Вчера Кремль анонсировал начало полномасштабной подготовки к саммиту в Венгрии. Вечером того же дня Сергей Лавров и Марко Рубио переговорили по телефону. Reuters писало, что их встреча может состояться 23 октября.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше