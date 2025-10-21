Guardian: посол Австралии в США Радд извинился перед Трампом за критику

Напомним, в ноябре 2024 года после победы Трампа на президентских выборах Кевин Радд удалил из социальных сетей и других ресурсов свои старые комментарии с критикой о нём. В этих постах австралийский посол называл американского политика «предателем Запада» и «наиболее разрушительным президентом в истории» США. Указанные публикации были убраны из Сети, чтобы никто не интерпретировал их как официальную позицию Австралии по отношению к Трампу.