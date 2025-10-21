Guardian: посол Австралии в США Радд извинился перед Трампом за критику

Посол Австралии в Вашингтоне Кевин Радд принёс извинения президенту США Дональду Трампу за критику в его адрес, написала газета Guardian со ссылкой на свои источники.
Дипломат откровенно поговорил с главой государства после напряжённой сцены во время их встречи в Белом доме.
«Спустя полчаса… было слышно, как Радд извинился перед президентом, наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал “деревенским идиотом” четыре года назад», — сказано в публикации.
Глава Белого дома, как утверждают источники издания, ответил послу, что «всё прощено».
Напомним, в ноябре 2024 года после победы Трампа на президентских выборах Кевин Радд удалил из социальных сетей и других ресурсов свои старые комментарии с критикой о нём. В этих постах австралийский посол называл американского политика «предателем Запада» и «наиболее разрушительным президентом в истории» США. Указанные публикации были убраны из Сети, чтобы никто не интерпретировал их как официальную позицию Австралии по отношению к Трампу.